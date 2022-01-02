礁溪市區自小客車撞分隔島釀2傷 波及客運車、休旅車

宜蘭縣礁溪路7段1日晚間發生一起自小客車自撞分隔島車禍，重撞後翻車，後方國道客運來不及煞車，撞上肇事自小客車往前滑行，再撞前方另一輛自小客車，造成肇事車上的2名乘客受傷送醫，意識清楚。

警方調查，游姓男子1日晚間6點20分駕駛自小客車由南往北行駛，行經上述路段不慎自撞分隔島，後方趙姓男子駕駛葛瑪蘭客運煞車不及發生碰撞，導致游民自小客車滑向右前方，再與前方陳姓民眾駕駛自小客車發生碰撞。

肇事自小客車前後撞得嚴重毀損，國道客運車輛的前方玻璃破裂，事故現場撞得一團亂，除了游男肇事車內的兩位乘客受輕傷，其餘均無人受傷，3方經酒測無酒精反應。