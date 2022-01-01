7旬男嘉義山區步道失蹤 各方人員搜救中

嘉義縣消防局今天下午接獲通報，一名7旬男登山客，在阿里山鄉與竹崎鄉交界霹靂山區步道失蹤，搜救人員走遍鄰近步道，至晚上9時半仍未找到人，目前持續搜救中。

嘉義縣消防局勤務指揮中心告訴中央社記者，消防局在下午2時49分接獲通報，指一行4人登山隊，今天上午前往竹崎鄉霹靂山爬山，其中一名70多歲的男山友落隊，其餘3人回到登山口等不到人，趕緊報案協尋。

消防局表示，出動奮起湖分隊、阿里山分隊與警方、嘉義林管處人員一同搜尋，至晚上9時30分仍無消息，搜救人員已經將附近的步道繞了一圈，都沒找到人，研判人已脫離步道。

消防局表示，因為霹靂山海拔超過1800公尺，夜晚溫度會降到攝氏10度以下，失聯山友年紀大，拖得愈久危險性愈高，目前持續搜尋中。