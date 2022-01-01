恆春冬季特有落山風奪命？ 女工自1樓高工地跌落不治

屏東恆春半島冬季特有的落山風吹起，風大時和輕颱威力相當；恆春警分局昨天獲報，在墾丁路段一處建築工地工作的60歲許姓女板模工，自1樓高的屋頂跌落，救護人員送往部立恆春旅遊醫院急救後宣告不治，昨天雖然風大，但無人目擊女工跌落過程，暫無法判斷是否是和落山風有關，警方今天依規定通報勞動部南區職業安全中心並報請屏東地方檢察署相驗。

許姓男子昨天和妻子在1樓屋頂上工作，都有戴安全帽，許突然聽到異常的碰撞聲，不見妻子人影，往下一看，驚見妻子跌落距離3公尺深的地面，已無意識，隨即通報工地主任；警方調查，恆春地區昨天有吹起強風，但無人目擊女工跌落過程，死者丈夫說，他們夫妻早就習慣冬天在強風中工作，妻子被強風吹落的可能性有，但不大。

恆春警分局長陳至瑋說，恆春地區目前正處於落山風季節，瞬間可達7級以上陣風，增加高處施工的風險，應做好各項安全措施及施工公告，以保護施工人員及周邊住戶的人身安全。