跨年夜迷糊翁訪友走上國道 寒風中行走4小時幸無礙
跨年夜許多人、車都趕往跨年現場，桃園有名略失智的75歲吳姓老翁傍晚時向家人表示自己要出門拜訪友人，隨即步行外出，沒想到疑失智症發作，竟走上了高速公路。警方獲報後驅車前往尋找，才結束一場虛驚，吳翁幸而未受傷。
平鎮警分局建安派出所長劉偉成表示，家住平鎮區的吳翁昨晚7時許前往中壢區拜訪友人，原先家人不以為意，但到了晚間仍不見吳翁返家，擔心發生意外，家人們急著在附近尋找未果，並到當地派出所請求協助。
建安派出所巡邏警網也接獲民眾報案，見到1名老翁徒步在台66快速公路上行走，員警不敢大意，立即驅車前往尋找，11時許果然在離吳翁家3公里左右的國道平鎮系統附近發現徒步行走的吳翁。員警趕緊上前攔下他，但老翁面對員警詢問，完全無法表達語意，只好先將老翁護送回派出所安置。
員警最後查出吳翁正是通報協尋的男子，立即通知家人帶回見父親，家人見安然無恙，頻頻道謝，好險父親並無受傷。
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