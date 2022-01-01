墾丁工人1樓高摔落 頭部穿刺木條死亡

工地示意圖，非新聞案件當事人。圖／ingimage

墾丁地區昨天發生工安意外，1名工人爬到1樓高施工時，不慎墜落死亡，今天相驗結果發現頭部為致命傷，檢警將擇日複驗釐清死因。

警方調查，昨天中午11時許獲報，在墾丁路段一處建築工地內，61歲許姓工人自1樓高處跌落，由救護人員將他送往恆春旅遊醫院急救後不治身亡，警方立即前往現場調閱監視器及查訪其他在場員工釐清案情，並依規定通報勞動部南區職業安全中心，並報請屏東地方檢察署相驗。

恆春警分局偵查隊長邱星澤接受中央社記者訪問表示，許姓工人自高處跌落後遭到尖銳木條刺傷，相驗結果也在頭部及下巴發現傷口，檢警將擇日複驗，釐清死因。

恆春警分局長陳至瑋呼籲，目前恆春地區正處於落山風季節，瞬間可達7級以上陣風，增加高處施工風險，應做好各項安全措施及施工公告，以保護施工人員及周邊住戶人身安全。