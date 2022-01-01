影／爬卓社大山高山症發作 黑鷹驚險救人畫面曝光

南投縣仁愛鄉與信義鄉間的百岳「卓社大山」，元旦發生女山友高山症發作，因徒步救援困難，南投縣消防局通報空勤支援，空勤總隊從台中清泉崗機場派遣黑鷹直升機，中午抵達卓社大山，特搜員冒著強風下艙將女山友吊掛上機，成功返抵清泉崗機場，由台中市消防局救護車將患者送醫治療。

卓社大山海拔3368公尺是知名百岳，但沿途得經過18處連發及斷崖，對山友體力是一大考驗，也易出現高山症狀。南投縣消防局今天上午接獲通報，一支8人登山隊上月29日從萬大林道攀登卓社大山，60歲陳姓女山友今天上午在卓社大山時，出現嚴重高山反應，因為救援隊徒步入山最快也得2天以上，勤務中心立刻申請空勤直升機支援。