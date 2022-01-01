美眉約閨蜜瘋跨年 疲勞駕駛自撞安全島

20多歲楊姓女子昨晚與3名閨蜜相約，在南區黃金海岸一起跨年，直至今天清晨6時，她駕駛轎車搭載閨蜜返家途中，沿西門路由南向北行，疑精神不濟至西門與民族路口，「碰」一聲巨響自撞分隔島，警方據報到場處理，經酒測值為零，楊女等人則因擦挫傷，自行就醫幸無大礙。

「這車子怎麼開的？」楊女今晨開車載3名閨蜜返家途中，行經西門與民族路口時，直接將車子開上中央分隔島上，路過人車發現後報警，包括楊女在內，車上4人當中因安全氣囊爆開，則有3人擦挫傷。

警方調查，楊女等人前一晚黃金海岸跨年，疑似精神不濟，注意力不集中，行經該路口自撞分隔島。警方據報後趕抵現場處理，楊女經酒測值為零，無飲酒情事，提醒民眾切勿疲勞駕駛，以免因此釀禍。

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