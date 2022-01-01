聽新聞
test
0:00 / 0:00
美眉約閨蜜瘋跨年 疲勞駕駛自撞安全島
20多歲楊姓女子昨晚與3名閨蜜相約，在南區黃金海岸一起跨年，直至今天清晨6時，她駕駛轎車搭載閨蜜返家途中，沿西門路由南向北行，疑精神不濟至西門與民族路口，「碰」一聲巨響自撞分隔島，警方據報到場處理，經酒測值為零，楊女等人則因擦挫傷，自行就醫幸無大礙。
「這車子怎麼開的？」楊女今晨開車載3名閨蜜返家途中，行經西門與民族路口時，直接將車子開上中央分隔島上，路過人車發現後報警，包括楊女在內，車上4人當中因安全氣囊爆開，則有3人擦挫傷。
警方調查，楊女等人前一晚黃金海岸跨年，疑似精神不濟，注意力不集中，行經該路口自撞分隔島。警方據報後趕抵現場處理，楊女經酒測值為零，無飲酒情事，提醒民眾切勿疲勞駕駛，以免因此釀禍。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言