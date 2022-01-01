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影／元旦爬谷關熱門步道 64歲男說完「心臟好痛」竟嘔吐身亡

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

谷關七雄步道全國知名，台中市64歲廖男今與16名山友攀登第二熱門的馬崙新山線步道，在步道3.6K處忽然身體不適，自述「心臟好痛」並嘔吐，山友報警求救，隨後廖男暈倒失去意識，救護人員於12點多接觸患者，經急救後仍無生命跡象。

今天上午9點多，台中市消防局接獲報案，一行17人登山隊伍，攀爬谷關七雄之一的「馬崙新山線步道」，山友報案指出，他們是興趣相投的山友，相約爬山，走到馬崙山3.6公里處，隊上一名64歲廖姓男子自述身體不適，「心臟好痛」，嘔吐後出現瀕死性呼吸，喘不過氣，接著昏倒不省人事。

台中市消防局派遣谷關分隊、和平分隊及共計8人出勤，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往救援。中午12點多接觸廖男，給予急救處置後，仍無生命徵象，下午3點多，救護車送到東勢農民醫院，院方急救後仍宣告不治。

台中市消防局第二大隊指出，谷關七雄為台灣中部谷關風景區一帶的七座中級山，海拔介於1至2千多公尺，包含：八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山。

搜救人員指出，雖然寫為馬崙新山線步道，但與大坑步道完全不同，具有困難度，民眾不可輕忽。馬崙新山線步道單趟約7公里、來回14公里，海拔約1千多公尺，死者在3.6公里處算起步不久，不排除身體因素導致，進一步死因有待相驗釐清。

台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供
台中市消防局救難人員與山友合力將廖男遺體搬運下山，現場地勢相當陡峭。圖／讀者提供

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