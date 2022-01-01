台中雞排店路中央擺陣放跨年煙火 警依法開罰

台中市太平區一家雞排店在跨年夜直接在路中央擺了50多盒煙火施放，警方獲報到場，雖煙火已施放完畢，仍查出施放煙火者，依違反道路交通管理處罰條例開罰。

有民眾在臉書社群「我是太平人」中貼文，有人在太順路中央擺放50多盒煙火，跨年夜爆竹聲不絕於耳。有民眾不堪其擾，向台中市太平警分局報案，警方趕抵現場，煙火已施放完畢，仍查出施放者為雞排店業者，且不是第1次佔路施放。

新平派出所所長徐文森接受媒體聯訪表示，獲報後派員到場。施放煙火的雞排店業者已違反「道路交通管理處罰條例」，依法可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，全案並移台中市消防局裁處。

台中市消防局以文字回覆，依「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」每天凌晨零時至6時不得施放爆竹煙火，已勸導業者勿再犯。