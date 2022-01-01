元旦南鯤鯓代天府人潮多 打火弟兄辦體驗活動防災宣導

台南市南鯤鯓代天府今天舉辦「寫春聯送春聯」活動，加上元旦連續假期湧入大批香客遊客；台南市消防局北門消防分隊在廟前廣場辦「年度擴大防火宣導」，結合消防第三救災救護大隊各分隊動員人力與各式裝備，教導民眾緩降機操作、急救CPR、滅火器與水帶打保齡球等實景遊戲讓民眾參與，現場還展示新購消防雲梯車供民眾合照自拍，吸引許多人潮參觀親子體驗。

北門消防分隊長林士傑說，希望透過消防人員宣導教具、零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。北門消防分隊特別設攤位，佈置了「消防娃娃機」來與小朋友同樂，同時辦理有獎徵答活動，民眾互動同時實際接觸災害應變處置方法，吸收到正確的消防常識。