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元旦南鯤鯓代天府人潮多 打火弟兄辦體驗活動防災宣導

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市南鯤鯓代天府今天舉辦「寫春聯送春聯」活動，加上元旦連續假期湧入大批香客遊客；台南市消防局北門消防分隊在廟前廣場辦「年度擴大防火宣導」，結合消防第三救災救護大隊各分隊動員人力與各式裝備，教導民眾緩降機操作、急救CPR、滅火器與水帶打保齡球等實景遊戲讓民眾參與，現場還展示新購消防雲梯車供民眾合照自拍，吸引許多人潮參觀親子體驗。

北門消防分隊長林士傑說，希望透過消防人員宣導教具、零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置常識。北門消防分隊特別設攤位，佈置了「消防娃娃機」來與小朋友同樂，同時辦理有獎徵答活動，民眾互動同時實際接觸災害應變處置方法，吸收到正確的消防常識。

第三大隊長楊子濬表示，民眾用火、用電時應注意，廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣；火災不確定性高，無法得知何時何地可能出現火苗，只有做好萬全準備、防災避難知識落實日常生活，災害發生時才能降低生命財產損失。

元旦台南市南鯤鯓代天府人潮多，北門消防分隊辦體驗活動、消防三大隊各分隊響應防災教學。圖／北門消防分隊提供
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元旦台南市南鯤鯓代天府人潮多，北門消防分隊辦體驗活動、消防三大隊各分隊響應防災教學。圖／北門消防分隊提供
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台南市南鯤鯓代天府人潮多，北門消防分隊辦體驗活動、消防三大隊各分隊響應防災教學。圖／北門消防分隊提供
台南市南鯤鯓代天府人潮多，北門消防分隊辦體驗活動、消防三大隊各分隊響應防災教學。圖／北門消防分隊提供
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