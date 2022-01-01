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首例自行車違規闖蘇花改 環島騎士挨罰

影／左轉道等候突往前衝 男失控撞分隔島

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

小心駕車！新北市新莊區一名男子，今天上午開車停等在新莊區中正路待轉車道，準備等左轉號誌燈一亮，再左轉駛入建國一路。孰料，不知何因？車子突然向前暴衝，張男反應不及，直接衝撞中央分隔島，所幸未波及其他路過人車，駕駛幸運僅受輕傷。

據查證，21歲張姓男子，於今天上午7時許駕駛一輛汽車，怠速停等於新莊區中正路待轉車道。孰料，左轉號誌燈還沒亮起，車子不知為何因素往前暴衝，張男來不及反應，往前撞上中央分隔島。

瞬間撞擊，駕駛座前方安全氣囊應聲爆開，車身往後彈移數公尺，再逆時針旋轉90度止停。所幸事發當下未波及其他路過人車，駕駛幸運僅輕微腦震盪、手腳擦挫傷，緊急送醫急救並無大礙。由於肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞分隔島橫移路中央。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝

車道 安全氣囊

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