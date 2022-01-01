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影／酒後嬉鬧毀損公物 還PO網炫耀被台南警鎖定究辦
網路社群今天流傳一段「昨晚又在破壞了」短影音，一群年輕人疑似酒後在台南深夜街道上嬉鬧，不但把商家「禁止停車」拒馬往道路拋擲，還把國華街與永華路口公有停車場內防撞桿當玩具般折損，誇張行徑引發討論，台南警方今天已循線掌握特定對象，並通知當事人出面說明。
據調查，該名男子疑似是名健身教練，他在自己IG上PO該支影片，而影片當中旁若無人的恣意破壞商家鐵拒馬，還把公有停車場的防撞桿當成玩具般折損，還上「傻眼」字幕，拍攝者及被拍攝者嬉鬧舉止，令觀者直呼「太誇張」。該影片流出後，在社群網路上瘋傳。
台南市第6警分局金華派出所得知後截圖蒐證，確認案發地點位在南區國華街與永華路口公有停車場，且已掌握特定對象。警方表示，影片中當事人明顯涉及蓄意破壞公物、毀損等罪嫌，將通知當事人出面說明，並且依法究辦。
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