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影／酒後嬉鬧毀損公物 還PO網炫耀被台南警鎖定究辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

網路社群今天流傳一段「昨晚又在破壞了」短影音，一群年輕人疑似酒後在台南深夜街道上嬉鬧，不但把商家「禁止停車」拒馬往道路拋擲，還把國華街與永華路口公有停車場內防撞桿當玩具般折損，誇張行徑引發討論，台南警方今天已循線掌握特定對象，並通知當事人出面說明。

據調查，該名男子疑似是名健身教練，他在自己IG上PO該支影片，而影片當中旁若無人的恣意破壞商家鐵拒馬，還把公有停車場的防撞桿當成玩具般折損，還上「傻眼」字幕，拍攝者及被拍攝者嬉鬧舉止，令觀者直呼「太誇張」。該影片流出後，在社群網路上瘋傳。

台南市第6警分局金華派出所得知後截圖蒐證，確認案發地點位在南區國華街與永華路口公有停車場，且已掌握特定對象。警方表示，影片中當事人明顯涉及蓄意破壞公物、毀損等罪嫌，將通知當事人出面說明，並且依法究辦。

台南市第6警分局金華派出所今天確認案發地點位在南區國華街與永華路口公有停車場，已掌握特定對象，並通知當事人出面說明。記者邵心杰／翻攝
台南市第6警分局金華派出所今天確認案發地點位在南區國華街與永華路口公有停車場，已掌握特定對象，並通知當事人出面說明。記者邵心杰／翻攝
台南市第6警分局金華派出所員警重返事發現場蒐證，認影中人涉及蓄意破壞公物、毀損等罪嫌，將依法究辦。記者邵心杰／翻攝
台南市第6警分局金華派出所員警重返事發現場蒐證，認影中人涉及蓄意破壞公物、毀損等罪嫌，將依法究辦。記者邵心杰／翻攝

台南 停車場 拒馬

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