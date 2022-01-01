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寧看焰火不要命？車停國道路肩觀賞跨年焰火遭警驅離

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

跨年夜，國道十號東向仁武至燕巢段可瞥見，高雄義大遊樂世界今年打造的888秒大型藝術焰火秀，高速公路局南區養護工程分局與警方特別叮嚀，行經此路段，切勿放慢車速邊看焰火邊開車，更禁止民眾停在路肩看觀賞，豈料，還是有民眾講不聽，無視三角錐在國道逗留，遭警車鳴笛驅趕。

第五公路警察大隊指出，義大世界已連續13年施放跨年焰火，依往年經驗常有車輛，行經附近時會放慢車速看煙火，甚至停駐於國道10號路肩觀賞。

因此，往年警方都會與高速公路局南區分局協調，在國道10號5公里至10公里處，仁武交流道雙向路肩設置管制措施，並放置三角錐示警。今年也不例外，國道警察更會同仁武警分局，特別編列，7車20人於該路段巡守。

豈料，凌晨施放焰火，該路段仍有數十輛汽車駕駛，無視管制，涉險停在路肩，甚至還有民眾下車，觀賞煙火，路旁仍有其他車輛高速行駛，畫面險象環生。

巡守見狀，立即以警報器及擴音器沿途示警，才將這些在國道上無故停留的民眾驅離。警方也強調，高、快速道路路肩僅供特殊路況暫停、故障車輛停車待援或消防車、警備車、救護車，工程車及救濟車等緊急通行使用，若路人任意停駐，將依法開罰。

高雄國道十號東向仁武至燕巢段可瞥見，高雄義大遊樂世界今年打造的888秒大型藝術焰火秀，吸引多輛車停路肩觀賞，遭巡守警車驅離。記者陳弘逸／翻攝
高雄國道十號東向仁武至燕巢段可瞥見，高雄義大遊樂世界今年打造的888秒大型藝術焰火秀，吸引多輛車停路肩觀賞，遭巡守警車驅離。記者陳弘逸／翻攝
高雄國道十號東向仁武至燕巢段可瞥見，高雄義大遊樂世界今年打造的888秒大型藝術焰火秀，吸引多輛車停路肩觀賞，遭巡守警車驅離。記者陳弘逸／翻攝
高雄國道十號東向仁武至燕巢段可瞥見，高雄義大遊樂世界今年打造的888秒大型藝術焰火秀，吸引多輛車停路肩觀賞，遭巡守警車驅離。記者陳弘逸／翻攝

國道 義大世界 警察 跨年

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