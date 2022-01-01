元旦驚魂！男子獨爬太魯閣步道迷途 消防急救援
花蓮一名桂姓男子趁著元旦早起搭車到太魯閣國家公園內健行，獨爬長度5.5公里的綠水文山步道，沒想到爬到一半迷了路，他繞來繞去找不到方向，打電話求救。男子並無不適，只是迷途，消防局已派出3人前往救援。
54歲桂姓男子今早搭乘客運到太魯閣國家公園，以戶外健行迎接新的一年，上午8時30分從東側綠水端進入，原本預計從西側的文山出口下山，卻迷了路。
他告訴救難人員，途中曾下切溪谷，並遇到多條叉路，可能因此偏離步道，最後有印象的指標是距文山口約3公里，他試圖自己找路，但花了2個小時還是失去方向，才爬到可通訊的高度打電話求救。
花蓮縣消防局第一大隊透過手機定位，發現桂男略微偏離步道，除了迷途，並沒有其他身體不適的地方，已引導他就定位，並派出3名人員前往接人，路程約需2個小時，預計已快接觸到桂男。
綠水文山步道沿路會經過太魯閣族陀優恩、馬黑揚、伊波厚等部落遺址，可遠眺中橫公路、文山及綠水等區，兼具生態與人文之美。
根據太魯閣國家公園官網介紹，綠水文山步道海拔高度600公尺，步道長度5.5公里，沿途山坡陡峭，多處臨崖險峻，遇雨濕滑，步行時間約需5小時。因距離較長，沿線起伏較大且部分路段路幅狹窄，偶有野牛出沒，具挑戰性，因此被列為第三級步道。
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