影／25周急產！救護車衝進衛生所 6醫護跳上車幫接生
台中市和平區醫療資源缺乏，去年12月30日和平區衛生所接獲緊急任務，外籍移工產婦急產，已見胎頭，6名醫護人員見救護車到立即跳上車，10分鐘內接生25周大的女嬰，女嬰展現強勁生命力，呼吸順暢、刺激反應正常，護理長陳素如回想起來，感動形容，「好像在拍電影」，在2021年最後一日工作天迎接新生命誕生，相當有意義。
本周四是2021年最後一日工作天，下午2點多，和平區衛生所護理長陳素如接獲梨山衛生所通知，一名梨山地區產婦急產，走宜蘭需2小時車程，醫護團隊當機立判，「送到和平衛生所」，救護車在中橫便道鳴笛奔馳，車開到谷關時發現已見胎頭，車到天倫里「胎頭要掉了」，5分鐘內急駛進和平區衛生所，救護員大喊，「急產！胎頭已經出來了！」
「真的就像拍電影一樣！」陳素如說，救護車煞停、打開車門，醫師陳秀雲與6位護理人員「跳」上車，同步接生女嬰、聯繫後送醫院、另輛救護車先送走母親就醫，大家各司其職，默契十足，沒有延誤一分一秒，眼見順利接生，大夥直呼，「她長得好漂亮」。
女嬰出生時沒有哭泣，但監測女嬰刺激反應正常，對光、溫度反應強烈，這才讓護理人員卸下心中大石；當時和平區氣溫僅16度，醫護人員先以無菌包布包覆嬰兒，加兩層毛毯，再罩一層棉被達到保暖。
後送台中榮總醫院，陳素如隨車守護女嬰，近1小時車程全程開暖氣，女嬰呼吸正常、沒有使用氧氣罩，展現強勁生命力，令她感嘆。陳也感謝和平區衛生所同仁堅守崗位，2021年最後一日工作天「沒有人請假」，每位醫護人員都有臨床經驗，也是陳秀雲醫師第二次在山區接生，都是這次緊急接生任務成功的關鍵之一。
陳素如事後與同事討論，女嬰展現超乎25周大的生命力，不排除移工媽媽懷孕周數已超過25周，因偏鄉醫療資源缺乏，移工媽媽恐沒有產檢，而印尼籍爸爸長期在梨山地區工作，恐也無暇帶妻子下山。
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