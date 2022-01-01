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跨年收假後到農曆元宵節 台北市3日起酒駕大執法

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

今天是2022年1月1日，月底就是農曆春節，近日不少尾牙、歲末聚餐等活動；為阻止部分民眾酒駕甚至肇事，台北市警察局從3日起，延續去年底的酒駕大執法行動，直到農曆春節後的2月15日。

台北市警局在去年12月24日起，因應耶誕及跨年假期，執行「取締酒後駕車大執法」專案，至29日止已取締酒駕計60件，由於跨年假期後，又銜接農曆春節前各項活動頻繁，為維護行人安全，北市交大規劃1月3日至2月15日，繼續酒駕大執法，針對酒後駕車及車輛不停讓行人加強執法，3日9時至12時，針對行人10大多事故路口，同步執行取締不停讓行人。

統計台北市2019到2021年11月止，行人10大多事故路口依序為：「信義路建國南路口、西寧南路洛陽街口、延平北路中正路口、和平西路西園路口、民生東路林森北路口、民權東路吉林路口、承德路大南路口、重慶北路涼州街口、民生西路重慶北路口、忠孝西路重慶南路口」；肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不停讓行人）」為主。

台北市警方加強取締車輛不停讓行人，去年1到11月，共取締12207件；這次酒駕大執法期間，除針對北市行人10大多事故路口同步取締，各警分局也會針對轄內重要路段加強執法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 酒駕

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