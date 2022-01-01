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5車追1車派出所前揮棒砸車 10人落網辯遭對方逼車

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

吳姓男子昨天凌晨4點多，匆忙跑到台北市北投分局關渡派出所報案，稱他開車遭追。警方隨後就聽見砸車聲，跑出所外發現孫姓男子及黨羽等10人，持棍棒砸毀吳男的轎車擋風玻璃。警方詢後依聚眾鬥毆、毀損罪嫌送辦10嫌。

吳男（26歲）辯稱他跟孫男（23歲）等人有行車糾紛，便加速將車開到關渡所外停著，下車尋求警方庇護。孫則辯稱吳在路上對他「逼車」，才反過來追逐吳男。

由於孫等10人駕駛5輛車，警方對孫的「逼車」說詞不採信，也對吳的說詞存疑；透過孫的黨羽了解，孫、吳二人有債務糾紛。警方認為雙方是約好談判，先依聚眾鬥毆、毀損罪嫌送辦孫等10人。

事發地點在北投區大度路三段、關渡所旁，警方表示，當下立刻逮捕現行犯，有8人逃逸，當晚陸續帶回偵辦。警方重申，對於任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，有信心「一個一個抓」，必定嚴查究辦。

吳男的轎車遭砸。記者蔡翼謙／翻攝
吳男的轎車遭砸。記者蔡翼謙／翻攝
吳男的轎車遭砸。記者蔡翼謙／翻攝
吳男的轎車遭砸。記者蔡翼謙／翻攝

北投 北市 債務

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