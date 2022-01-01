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還喝？彰化警跨年夜「全境封鎖」 4小時逮14人酒駕

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

近來發生多起酒駕肇事造成悲劇案件，各縣市在農曆年前展開酒駕大執法，彰化縣發生最多酒駕肇事路段大都在彰化市，彰化警分局及交通警察隊在跨年夜根據轄區特性，實施「區域封鎖策略」，擇定4處熱點加強攔檢，全縣查獲14人酒駕。

彰化縣統計去年1月至12月30日止，酒駕交通事故計發生191件，與前年同期發生206件，減少15件，彰化縣警察局為貫徹酒駕零容忍決心，再祭出鐵腕手段，遏阻酒駕歪風。

縣警局長吳坤旭指出，去年1月至12月30日止，共計取締酒駕602件(其中移送公共危險罪計388件)，為強化取締酒駕能量，要求各分局加強各轄區執法強度，規畫取締酒駕專案及不定期執行取締酒駕大執法。

彰化警分局針對經常飲酒地點與酒駕事故地點加強攔檢，也聯繫國道公路警察局針對彰化交流道、快官交流道上高速公路匝道，和美及鹿港分局與彰化市的聯外道路同步實施「聨外封鎖策略」，強力防制酒駕事故發生。

從昨晚8點到今天凌晨零點跨年夜，彰化縣共查獲14人酒後駕車，其中1人酒測值未超標，警方扣車，另13人都依公共危險罪嫌移送法辦。

警方也利用各種勤務、公眾集會，協調網路社群媒體，宣導防酒駕，可見彰化市警察利用民眾等停紅燈時，舉牌宣導，到轄內餐廳、小吃店，請業者協助於門口、櫃檯宣導「喝酒勿開車」，讓民眾多加利用計程車車行提供「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」服務返家。

彰化警方跨年夜執行「全境封鎖」，4小時逮14人酒駕。圖／彰化警察局提供
彰化警方跨年夜執行「全境封鎖」，4小時逮14人酒駕。圖／彰化警察局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察

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