首度亮相！台東海巡救援利器 動力救生圈遠達1.8公里

元旦台東太麻里迎曙光活動，海巡署東部分署第13岸巡隊首次將最新的「遙控式動力救生圈」亮相，吸引不少民眾目光。岸巡第13隊表示，計4套配屬綠島、蘭嶼、三和及烏石鼻，可提升海上救援能量。

岸巡第13隊表示，配合太麻里迎曙光活動，擔心遊客發生意外，首次將遙控式動力救生圈支援，這套海上救生裝備，是去年署裡向西班牙採購，每套要價50萬元，配發全台第一線所屬海巡單位，台東有4套。

這套遙控式動力救生圈，救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，採自然進氣噴射，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響，而且操作相當方便，僅由手握把遙控。