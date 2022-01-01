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首度亮相！台東海巡救援利器 動力救生圈遠達1.8公里

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

元旦台東太麻里迎曙光活動，海巡署東部分署第13岸巡隊首次將最新的「遙控式動力救生圈」亮相，吸引不少民眾目光。岸巡第13隊表示，計4套配屬綠島、蘭嶼、三和及烏石鼻，可提升海上救援能量。

岸巡第13隊表示，配合太麻里迎曙光活動，擔心遊客發生意外，首次將遙控式動力救生圈支援，這套海上救生裝備，是去年署裡向西班牙採購，每套要價50萬元，配發全台第一線所屬海巡單位，台東有4套。

這套遙控式動力救生圈，救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，採自然進氣噴射，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響，而且操作相當方便，僅由手握把遙控。

岸巡第13隊表示，過去傳統救生圈或拋繩槍救援，都會受限於距離及海象影響，遙控式動力救生圈不僅救援距離增加，較不受海象影響，且搭配夜間熱顯像儀，可以24小時全天候救援，是很實用的裝備。

「遙控式動力救生圈」採用自然進氣噴射前行，可快速抵達救援地點。記者尤聰光／攝影
「遙控式動力救生圈」採用自然進氣噴射前行，可快速抵達救援地點。記者尤聰光／攝影
「遙控式動力救生圈」救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響，而且操作相當方便，僅由手握把遙控。記者尤聰光／攝影
「遙控式動力救生圈」救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響，而且操作相當方便，僅由手握把遙控。記者尤聰光／攝影
元旦台東太麻里迎曙光活動，海巡署東部分署第13岸巡隊首次將最新的「遙控式動力救生圈」亮相。記者尤聰光／攝影
元旦台東太麻里迎曙光活動，海巡署東部分署第13岸巡隊首次將最新的「遙控式動力救生圈」亮相。記者尤聰光／攝影
岸巡第13隊表示，計4套配屬綠島、蘭嶼、三和及烏石鼻，可提升海上救援能量。記者尤聰光／攝影
岸巡第13隊表示，計4套配屬綠島、蘭嶼、三和及烏石鼻，可提升海上救援能量。記者尤聰光／攝影

海巡署 台東 迎曙光

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