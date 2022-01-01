金門元旦不平靜！砂石車撞轎車、公車 11人受傷送醫

金門元旦不平靜！今天上午在金湖鎮的柏村國小旁，一輛砂石車撞上小轎車與公車，造成3輛車共11人受傷，目前傷者都被送往金門醫院救治，肇事原因及責任，尚待警方釐清。

據警方表示，今天上午9時許，莊姓男子駕駛一輛砂石車由料羅新村沿四維路往環島東路方向行駛，駛至柏村國小與柏村路口時，適有一輛由張姓駕駛的小客車，由新塘村沿柏村路方向行駛至該路口，兩車發生擦撞，小客車被撞後衝至路邊壕溝，撞擊力道之大，路面也留下明顯的煞車痕。

砂石車再撞上對向車道的公車，當時公車由梁姓司機駕駛行經路口正停等準備再開，由於今天是放假日，車上大多是住在料羅一帶居民，當場有人嚇得驚聲尖叫。

金門警消獲報趕緊到場協處，將受傷的8名乘客、公車司機、砂石車司機、小客車駕駛共11人送醫救治。其中砂石車司機一度受困車上，好在警消出動破壞剪，才讓他脫困送醫。