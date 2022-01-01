北聯幫成員派出所旁追人砸車 北投警速逮10嫌
桃園26歲吳姓男子昨天凌晨駕車到台北市警察局北投分局關渡派出所報案，稱遭人追逐，不料北聯幫成員孫姓男子等人駕駛5車追逐到場，並砸毀吳男汽車，警方速逮10嫌送辦。
台北市警察局北投分局今天舉行記者會，偵查隊長高玉松表示，吳男去年12月31日凌晨4時駕車停放於轄內大度路3段並步行進入轄下關渡派出所報案，指稱遭人追逐，值班員警隨即通報勤指中心啟動快打警力支援。
不料值此之際，24歲孫男帶頭率5車陸續追抵到場，並持球棒砸毀吳男汽車擋風玻璃。現場警方立即逮捕孫男及在場助勢的蔡嫌等2人。
同時，案發後立即成立專案小組深入究辦，同日晚間陸續帶回在場助勢的郝嫌等5人及3名未成年犯嫌，全案總計10嫌到案。
由於吳男聲稱是遭遇行車糾紛，但孫嫌則稱是被人跟蹤才反追，說法不一，警方研判應為推託之詞，將再做查證，全案詢後依涉刑法聚眾鬥毆、毀損等罪移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言