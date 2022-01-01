護理師一夜情遭偷拍私密影片 男網友恐嚇強逼交往被告

姓男子今年8月透過網路交友軟體「Goodnight」結識任職北市某大型私立醫院護理師，雙方相約出遊還到汽車旅館發生一夜情，邱男趁護理師戴眼罩使用情趣用品時，悄悄偷拍其自慰照片及影片。示意圖／Ingimage

邱姓男子今年透過網路交友軟體結識護理師，趁二人相約外出共度春宵，偷拍護理師使用情趣用品自慰照片及影片，護理師事後得知拒絕再見面，邱男竟傳訊息恐嚇強逼繼續交往，新北地檢署日前依妨害秘密及恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，邱姓男子今年8月透過網路交友軟體「Goodnight」結識任職北市某大型私立醫院護理師，雙方相約出遊還到汽車旅館發生一夜情，邱男趁護理師戴眼罩使用情趣用品時，悄悄偷拍其自慰照片及影片。

「封鎖什麼，我有一堆照片、影片，要是被妳前男友看到會怎麼樣呢？」護理師事後得知，氣憤拒絕再碰面，邱男仍不死心，多次以手機通訊軟體傳訊給護理師被偷拍的私密照，強逼復合及繼續交往，受害護理師不堪其擾，向北市警方報案提告。

北市警方今年10月中持搜索票前往新北市三重區邱男住處搜索，當場查扣手機 、雲端硬碟，並在邱男電腦內扣得偷拍的照片及影片。邱男到案後，坦承未經護理師同意偷拍其隱私照片及影片。

新北地檢署日前依妨害秘密罪之無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位及恐嚇罪嫌起訴邱男。