影／新北路口搶快 左轉車未禮讓直行車騎士彈飛骨折

新北市一名沈姓汽車駕駛昨深夜開車外出，疑因行經閃黃燈交叉路口未禮讓直行車，左轉後，被直行路口未減速的機車撞上。騎士撞後摔下車，受傷骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。由於肇事雙方沒有酒駕，肇事原因仍待警方調查釐清。

經查證，肇事汽車駕駛沈男（45歲），昨日深夜近11時許，開車沿著新北市新莊區福營路方向行駛，途中沈男欲左轉往福營路85巷，疑因未禮讓對向王男（17歲）所騎乘的直行機車，雙方在路口發生碰撞。

王姓機車騎士撞上汽車右後車門，在撞擊瞬間彈飛落地，機車龍頭變形毀損，車殼碎裂、零件散落一地。警消獲報趕抵現場，救護人員檢視王男，見額頭有道撕裂性傷口、右手腕骨折，緊急送醫急救。肇事雙方沒有酒駕。