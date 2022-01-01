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元旦國道轎車撞運豬貨車1死1重傷 豬屍散落車道

影／新北路口搶快 左轉車未禮讓直行車騎士彈飛骨折

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名沈姓汽車駕駛昨深夜開車外出，疑因行經閃黃燈交叉路口未禮讓直行車，左轉後，被直行路口未減速的機車撞上。騎士撞後摔下車，受傷骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。由於肇事雙方沒有酒駕，肇事原因仍待警方調查釐清。

經查證，肇事汽車駕駛沈男（45歲），昨日深夜近11時許，開車沿著新北市新莊區福營路方向行駛，途中沈男欲左轉往福營路85巷，疑因未禮讓對向王男（17歲）所騎乘的直行機車，雙方在路口發生碰撞。

王姓機車騎士撞上汽車右後車門，在撞擊瞬間彈飛落地，機車龍頭變形毀損，車殼碎裂、零件散落一地。警消獲報趕抵現場，救護人員檢視王男，見額頭有道撕裂性傷口、右手腕骨折，緊急送醫急救。肇事雙方沒有酒駕。

警方已調閱路口監視器，初步研判部分肇因為行經閃黃燈交叉路口，轉彎車未禮讓直行車，直行車也未減速，但肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。警方呼籲駕駛人行經路口減速，注意安全，小心通過，以維行車安全。

機車龍頭變形、車殼毀損。記者曾伯愷／翻攝
機車龍頭變形、車殼毀損。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭撞骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭撞骨折送醫急救。記者曾伯愷／翻攝
警方到場協助處理。記者曾伯愷／翻攝
警方到場協助處理。記者曾伯愷／翻攝
左轉車疑未禮讓直行車先行，騎士遭撞骨折送醫。記者曾伯愷／翻攝
左轉車疑未禮讓直行車先行，騎士遭撞骨折送醫。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭撞彈飛落地，駕駛下車察看。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭撞彈飛落地，駕駛下車察看。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 骨折

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