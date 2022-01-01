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男跨年狂歡酒駕上國道 追撞前車雙雙翻覆釀4傷

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

兩輛轎車今天凌晨在國道1號北向362.5公里發生碰撞，導致翻覆，雙方駕駛含乘客共有4人受傷，傷者皆意識清楚，送醫救治後，無生命危險，經醫院酒測，發現肇事的18歲賴姓男子酒測值超標，被警方依公共危險罪嫌移送。

這起事故發生於今天凌晨4時17分，賴男駕駛轎車，疑因酒駕開車上國道，不勝酒力失控，撞擊前方由21歲張姓男子駕駛的轎車，導致張男的車輛，偏離車道撞擊內側護欄翻車；賴男的轎車則是碰撞後，再度撞擊外側護欄後側翻。

這起事故，共造成賴男右眼、右腕疼痛；至於張男頭部撕裂傷，及車上另外2名年約20歲的乘客，多處擦挫傷，四人皆意識清楚，皆送醫治療，暫無生命危險。

經醫院抽血酒測，發現賴男酒測值約每公升0.77毫克，已明顯違法，後由第五公路警察大隊岡山分隊，依照公共危險罪嫌移送。

18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝
18歲賴姓男子今天凌晨4時17分酒駕上國道，在國道1號北向362.5公里，追撞前車，導致4人受傷。記者陳弘逸／翻攝

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