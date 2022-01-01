元旦驚魂！情侶跨完年開車北返 在國道火燒車

國道1號苗栗頭份路段今年開年第1天驚傳火燒車事故，苗栗縣消防局今天清晨6點多獲報，有小客車停放路肩冒煙，車頭起火、濃煙竄升，消防人員火速趕抵現場灌救，火勢15分鐘撲滅，好在車上一對剛跨完年準備北返的情侶及時逃生，2人都沒有受傷。

苗栗縣消防局今天凌晨6點13分獲報，國道一號北上108公里處發生火燒車事故，頭份消防分隊立刻派出人車前往搶救，消防人員到場時，發現車輛停放在路肩，疑似引擎起火、車頭全面燃燒，冒出熊熊大火與濃煙，立刻出兩水線灌救十多分鐘後撲滅。