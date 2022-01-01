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元旦驚魂！情侶跨完年開車北返 在國道火燒車

聯合報 / 記者張裕珍／苗栗即時報導

國道1號苗栗頭份路段今年開年第1天驚傳火燒車事故，苗栗縣消防局今天清晨6點多獲報，有小客車停放路肩冒煙，車頭起火、濃煙竄升，消防人員火速趕抵現場灌救，火勢15分鐘撲滅，好在車上一對剛跨完年準備北返的情侶及時逃生，2人都沒有受傷。

苗栗縣消防局今天凌晨6點13分獲報，國道一號北上108公里處發生火燒車事故，頭份消防分隊立刻派出人車前往搶救，消防人員到場時，發現車輛停放在路肩，疑似引擎起火、車頭全面燃燒，冒出熊熊大火與濃煙，立刻出兩水線灌救十多分鐘後撲滅。

據了解，車主是30歲的葉姓男子，今天和女友在台中跨完年後，便載女友準備回到桃園住處，未料車子引擎室突然冒煙起火，2人匆忙停車平安逃生，車輛則付之一炬。

國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救，車頭與駕駛座全毀。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救，車頭與駕駛座全毀。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救，車頭與駕駛座全毀。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救，車頭與駕駛座全毀。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段今年開年第1天驚傳火燒車事故，車頭全面燃燒。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段今年開年第1天驚傳火燒車事故，車頭全面燃燒。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救。記者張裕珍／翻攝
國道1號苗栗頭份路段元旦火燒車，消防人員到場灌救。記者張裕珍／翻攝

國道 苗栗縣

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