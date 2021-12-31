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趁跨年晚會人潮伸鹹豬手 4女揪襲臀男

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄跨年晚會蓬萊舞台區，今晚歌手炎亞綸登台演唱，台下搖滾區突然驚聲四起，1名男子疑對至少2名女子伸鹹豬手，被女子與同伴圍上指責，報警逮捕。

高雄港務警察總隊初步了解，這名男子被控涉嫌摸2名女子的臀部，其中1女子尖叫，3名女同伴馬上圍上，在台下人群中造成一陣騷動。

其中1女子立刻向在舞台前維安的港警報案，指被這名男子摸臀部，員警立即進入人群中，將涉案男子帶與受害女子，帶回總隊部，查辦涉嫌性騷擾。

節目驚傳有色狼朝多名女子伸出鹹豬手襲臀！今晚九時許炎亞綸登台演唱時，台下突然傳來女子的尖叫聲，被害女子身旁的人指謫一名男子，痛罵他摸女生屁股，附近的歌迷紛紛痛斥：「還敢摸！」、「拖出去打啦！」。

警方表示，涉嫌性騷女子的嫌犯已經被在場維安的高雄港警局帶回調查。被害女子的友人表示，現場至少有2名女子被摸臀部。

高雄跨年晚會蓬萊舞台區傳性騷擾，1男子涉嫌對2女子襲臀被捕。記者林保光／攝影
高雄跨年晚會蓬萊舞台區傳性騷擾，1男子涉嫌對2女子襲臀被捕。記者林保光／攝影

高雄港 港警 跨年晚會

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