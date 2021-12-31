跨年夜不平靜 高雄民宅火警屋主一度受困
高雄市楠梓區惠民路一棟5層樓透天厝今天晚間8時許，疑因電線走火發生住宅火警，其中81歲曾姓男屋主一度受困4樓，輕微嗆傷，曾男妻子與女兒及時逃生，消防人員到場救出曾男，起火原因有待火調人員調查釐清。
據了解，曾男與妻子今天晚間8時許在4樓房間，疑似聞到燒焦味，曾妻即時衝到屋外，曾男想逃生時卻因3樓煙霧太大無法下樓逃生，被消防人員救出時鼻子都是黑的，意識清楚無明顯外傷送醫。
警消獲報到場時，火煙從3樓房間竄出，緊急拉水線灌救，20分鐘內撲滅火勢，起火點疑在3樓房間接近窗戶附近，詳細起火原因有待火調人員釐清。
消防人員離開前也進行災後防火宣導並協助住戶安裝住宅用火災警報器，火災警報器將能提早預警火災發生，有效爭取逃生時間，進一步降低生命財產損失。
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