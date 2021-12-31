跨年夜不平靜 高雄民宅火警屋主一度受困

高雄市楠梓區惠民路一棟5層樓透天厝今天晚間8時許，疑因電線走火發生住宅火警，其中81歲曾姓男屋主一度受困4樓，輕微嗆傷，曾男妻子與女兒及時逃生，消防人員到場救出曾男，起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，曾男與妻子今天晚間8時許在4樓房間，疑似聞到燒焦味，曾妻即時衝到屋外，曾男想逃生時卻因3樓煙霧太大無法下樓逃生，被消防人員救出時鼻子都是黑的，意識清楚無明顯外傷送醫。

警消獲報到場時，火煙從3樓房間竄出，緊急拉水線灌救，20分鐘內撲滅火勢，起火點疑在3樓房間接近窗戶附近，詳細起火原因有待火調人員釐清。