獨家直擊／比特犬發狂攻擊野狗 嚇壞民眾
屏東在12月初有一名3歲男孩被比特犬咬死震驚社會，也引發民眾恐慌，本報記者今天下午騎經高雄左營海平路附近，剛好目擊一件比特犬攻擊野狗事件，畫面中比特犬的主人奮力分開兩隻互咬的大狗，用盡全身力氣也無濟於事，連原本緊綁的頸圈都被掙脫，一旁路人想要拿木棍幫忙卻都不敢接近，經過數分鐘後灰色野狗順利掙脫，不過比特犬主人還一直抱住脾氣暴躁的比特犬，防止牠再度攻擊，幾乎耗盡體力才將狗兒拖回室內，現場目擊民眾驚魂未定的表示沒見過這麼可怕的場面，也很擔心自己遭到攻擊，希望主管機關能加強管理。
比特犬是戰鬥力高的汪星人，屬於農委會公告具攻擊性犬隻，外出應由成年人伴同，且需有1.5公尺以下之繩鍊牽引及配戴口罩等防護措施，違者將依動物保護法處新台幣3至15萬元罰鍰，動保處也將持續針對相關案件積極查辦。附近居民表示，這隻比特犬已經飼養一段時間，平時都由主人牽引外出，可能是遇到其他挑釁的野狗才突然獸性大發，衝出去緊咬對方不放，驚險的場面讓大家見識到比特犬的兇猛一面。
農委會表示，全國目前約2000隻比特犬，自從明年3月開始，就不能販售、進口以及買賣；此外，為了要防止有人棄養導致民眾傷亡，未來可能以發生棄養比特犬的區域去搜索，再將牠們安置在動物收容所中。此外，也將設立「寵物管理科」，未來寵物從出生到死都要管理，且要報戶口。
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