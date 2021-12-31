來不及18歲 無照少年騎車載女友人自摔1死1傷

下月就要滿18歲的花蓮魏姓少年，今天下午騎機車載同齡劉姓女友人出遊，沿台11線往南行駛，行經壽豐鄉水璉段一處彎道時不明原因自摔，魏男傷重不治，劉女全身多處擦挫傷，沒有生命危險，事故原因正由警方調查釐清。

據了解，魏姓少年和劉姓少女都是17歲，魏男下月就要滿18歲，今天趁著連假，下午騎普通重型機車載劉女沿台11線南下要到牛山呼庭玩，卻在22.4公里處水璉段一處大彎道發生意外，車輛疑似失控先撞到路邊指示牌，再一路滑入路旁草叢，現場留下長約20公尺的刮地痕跡。

事發後，魏姓少年腹部受到重創，當場昏迷，劉女身體多處擦挫傷。路過民眾發現打電話通報，消防人員趕往將兩人送往門諾醫院急救，魏姓少年因傷勢嚴重，下午4時27分宣告死亡，劉女還在治療中，沒有生命危險。