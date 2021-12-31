影／合住惹殺機！台中弟殺姊命案 坦承一時氣憤行凶

台中市大肚區今天驚傳弟殺姊命案。45歲周姓女子上午在弟弟承租的大肚區租屋處因口角遭弟弟以水果刀刺左胸，由在場的陳男騎機車載送就醫，沒想到半路周女失血過多從機車上癱軟倒地，陳男因毒品案遭通緝擔心被逮，連忙丟下周女離開，周女經送醫搶救仍不治。警方逮捕周男、陳男，周男承認，姊姊與其男友住在他承租的住處，今天要趕走二人，因此與姊口角，一時氣憤才動手刀刺左胸行凶。

據了解，45歲周姓女子、44歲陳姓男友與43歲弟弟三人都有毒品前科，同住弟弟在大肚區租屋處，姊弟倆已曾多次為了租屋問題口角。

今天上午近11時，民眾發現大肚區營埔一街堤防道路旁，有一名40多歲女子機車女乘客癱軟倒地，機車騎士還停車在路邊幫女子CPR，並請路人幫忙叫救護車。報案人以為是車禍，報警處理，但覺得機車男神情怪怪的，順手拍一張照片，沒多久男子留女子在原地，自行騎車離去。

警方和消防員到場後，男機車騎士已騎車離去，只剩女子倒臥路邊一動也不動。女子被送往烏日林新醫院急救仍不治，醫院表示，女子到院時沒有呼吸、心跳，全身蒼白，前胸接近心臟處有一道4公分長、2公分寬傷口，疑鋭器造成的傷口，深度無法確定，到院時心跳停止狀態，疑似大量失血休克，經緊急急救及輸血、輸液仍因傷重不治。