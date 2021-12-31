重機男GPS導航重摔陰溝 警察稱這裡經常指錯路

家住台南的陳姓年輕人在台北買了一部二手重機車，為試機車性能，決定從台北騎回台南，前晚路經雲林東勢鄉時，GPS不但導航錯路，還讓他連人帶摔落水溝，巡警獲報趕往救援，請吊車將機車吊起，他雖沒受傷，只好讓吊車護送重機回台南，萬沒想到GPS壞了他試車計畫。

熱愛重機的陳姓台南市民，用自己辛苦積蓄，日前在台北買了一輛二手重機車，為熟悉車況，且要試試機車性能，決定從台北騎回台南老家，擁有重機夢的他抱著愉悅的心情出發，沿著濱海公路，邊旅遊邊試車，一路往南十分順暢。

陳男一路都以GPS導航，輕鬆愉快，昨晚當他進入雲林縣境，到麥寮鄉後，導航系統突然指示他離開台17線濱海公路，轉入雲156線往東勢鄉方向前進，陳男因路況不熟，全賴導航帶路，因時值夜晚九點多，天色昏暗，在越過78線快速道路涵洞後，康安路與富農北路口，不知前方有水溝，連人帶車摔落水溝內，動彈不得。

因機車很重，陳男無法拉起，當地東勢分駐所警員沈宏儒獲報趕往救援，幸好陳未受傷，警方即請來吊車幫忙將重機吊起，陳男感謝警方即時搭救，但機車損壞已無繼續騎，只好讓吊車一路護送回台南，重機性能很順利，但陳男沒想到遠程重機旅途，卻繼送在GPS上，也感無奈。