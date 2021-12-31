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影／內裝8千2元薪資袋掉路上 民眾路過拾獲交警
新北市泰山區吳姓男子，今早騎車經過明志路二段136巷，不慎掉落裝有8千2百元的薪資袋，路過王姓民眾發現趕緊撿起送交派出所。事後吳男發現薪資不見，沿路尋找並向轄區警詢問，物歸原主開心領回。
警方表示，吳姓男子（31歲）今天上午9時許，把裝有8千2百元現金的薪資袋放於口袋，隨後騎車外出。途中，行經新北市泰山區明志路二段136巷18弄，薪資袋卻從口袋掉出，吳男當下並未察覺，還是往前騎去。
正巧，王姓男子（38歲）路過，發現地上散落數張千元大鈔及一個署名「小吳」的薪資袋，趕緊撿起送往派出所，隨後把拾金不昧的過程，貼文上傳臉書社團尋找失主。
不久吳男發現薪資袋不見，焦急的沿路尋找，並向泰山警詢問，警詢問吳男「哪裡掉落？」、「掉落時間？」、「薪資袋特徵以及袋內有多少錢？」經比對確認是吳男所有，讓吳簽收領據開心領回。
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