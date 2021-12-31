快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東南迴公路美和段車禍 婦人命危送醫搶救

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東南迴公路太麻里鄉美和路段，今天下午近4點發生婦人騎車疑從北上車道車陣竄出，遭一輛南下閃避不及的休旅車撞上，婦人彈飛十幾公尺重摔不起，警消據報趕緊救援，不過，婦人已無呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。事故原因由警方調查中。

警方表示，這起車禍發生在太麻里鄉美和國小前，由於撞擊力道猛烈，遭撞機車毀損嚴重，零件散落一地，同時零件噴飛也波及3車，幸無大礙；而婦人被撞後彈飛十幾公尺一動也不動，救護人員現場搶救時，婦人沒有呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。

肇事休旅車駕駛表示，他南下太麻里市區方向，北上車道當時車流多，突然一輛機車從北上車道的車陣中竄出，他看到時根本來不及反應，就直接撞上。另有目擊者表示，當時北上車輛多，看到婦人騎車穿過車陣要橫越出來時，就砰的一聲被撞了。

據了解，婦人為55歲越南籍，警方從現場散落物發現採集荖葉的工具，不排除婦人為荖葉工，目前仍在醫院搶救中，至於肇事原因正進一步調查釐清。

台東南迴公路太麻里鄉美和路段，今天下午近4點發生婦人騎車疑從北上車道車陣竄出，遭一輛南下閃避不及的休旅車撞上，婦人彈飛十幾公尺重摔不起，警消據報趕緊救援，不過，婦人已無呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。事故原因由警方調查中。圖／讀者提供
台東南迴公路太麻里鄉美和路段，今天下午近4點發生婦人騎車疑從北上車道車陣竄出，遭一輛南下閃避不及的休旅車撞上，婦人彈飛十幾公尺重摔不起，警消據報趕緊救援，不過，婦人已無呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。事故原因由警方調查中。圖／讀者提供
婦人所騎的機車因撞擊力道猛烈，車身毀損嚴重，零件散落一地。圖／讀者提供
婦人所騎的機車因撞擊力道猛烈，車身毀損嚴重，零件散落一地。圖／讀者提供

車道 馬偕醫院 休旅車

延伸閱讀

滿足龐大需求　BMW將於2022年開始在中國生產X5休旅車！

影／休旅車遭攔腰撞上側翻 路口2騎士距離僅50公分逃劫

家樂福買家電抽300萬夢幻好禮 BMW休旅車、8K電視、PS5、iPhone 13抽起來

近9旬翁駕小貨車攔腰撞休旅車 台南農路車禍6人送醫

相關新聞

離奇！ 台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

台中市大肚區今天驚傳一起命案！45歲周姓女子胸部中刀，近中午疑遭陳姓男機車騎士丟包，經送醫搶救仍不治。警方查出死者與弟弟在大肚區租屋合住，研判...

獨／神岡火災 他捨身救人！先救90歲室友返火場 死者坐浴室無氣息

台中市神岡區一處出租雅房今早8點多竄出火舌，該處多為單身男子與移工分租，62歲夏男發現火勢，第一時間救出90歲蘇姓老翁，...

國道南下嘉義段今凌晨追撞車禍 大貨車翻覆司機命危

國道一號南下259.4公里處今天凌晨發生一起砂石車與大貨車碰撞事故，37歲戴姓男子駕駛大貨車，疑似未注意前方路況，失控追...

影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡

2輛砂石車今天上午近6點行經新北市貢寮區台2線110.5公里處，迎面對撞，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓司機當場慘死車內，...

北部人單登屏東北大武山！男摔傷手腳發麻 明吊掛下山

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山。屏東縣消防局今天下午1點22分接獲報案，在北大武山...

影／合住惹殺機！台中弟殺姊命案 坦承一時氣憤行凶

台中市大肚區今天驚傳弟殺姊命案。45歲周姓女子上午在弟弟承租的大肚區租屋處因口角遭弟弟以水果刀刺左胸，由在場的陳男騎機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。