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台東南迴公路美和段車禍 婦人命危送醫搶救
台東南迴公路太麻里鄉美和路段，今天下午近4點發生婦人騎車疑從北上車道車陣竄出，遭一輛南下閃避不及的休旅車撞上，婦人彈飛十幾公尺重摔不起，警消據報趕緊救援，不過，婦人已無呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。事故原因由警方調查中。
警方表示，這起車禍發生在太麻里鄉美和國小前，由於撞擊力道猛烈，遭撞機車毀損嚴重，零件散落一地，同時零件噴飛也波及3車，幸無大礙；而婦人被撞後彈飛十幾公尺一動也不動，救護人員現場搶救時，婦人沒有呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院救治。
肇事休旅車駕駛表示，他南下太麻里市區方向，北上車道當時車流多，突然一輛機車從北上車道的車陣中竄出，他看到時根本來不及反應，就直接撞上。另有目擊者表示，當時北上車輛多，看到婦人騎車穿過車陣要橫越出來時，就砰的一聲被撞了。
據了解，婦人為55歲越南籍，警方從現場散落物發現採集荖葉的工具，不排除婦人為荖葉工，目前仍在醫院搶救中，至於肇事原因正進一步調查釐清。
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