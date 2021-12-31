八旬翁山區走失1天1夜 空拍機協助24小時後尋獲無大礙

基隆市一名八旬郭姓老翁，昨天下午1點多外出散步，但到今天上午都沒有返家，懷疑在山區走失，警方調閱監視器追查，消防局也出動空拍機找尋，下午1點多在山區荒煙漫草中發現老人身影，露宿山野24小時的老翁，體力不濟，無明顯外傷，送往汐止國泰醫院檢查。

消防局表示，住七堵區住長安街郭姓民眾，今天上午9點多向119報案，表示其80歲父親昨天下午1點外出散步，但至今尚未返家，請求消防局及警方協尋。