快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

81歲老婦累倒病房外 護理師通報警方助返家

中央社 / 桃園31日電

桃園市81歲老婦人每天往返醫院照顧病兒，昨天深夜累倒加護病房外，警方獲醫院護理師通報後送她返家，並集資紅包相助，後續也將有社工協助老婦人。

桃園市政府警察局龜山分局今天發布新聞稿表示，81歲林姓老婦與長年臥病在床的兒子同住，日前兒子腳組織壞死，至林口長庚醫院手術後住進加護病房，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，醫院沒有開放探病家屬過夜，林婦只得每天從桃園區家中通勤到醫院照顧兒子。

警方表示，昨天深夜10時許，林婦因為沒趕上回家的公車，又身無分文、無法找旅館住宿，就這樣呆坐在加護病房外椅子上，直至院內護理師發現，趕緊通知員警前往協助。

龜山警分局大華派出所警員蔡文豪、李國豪到場後，將林婦帶回派出所休息，其他員警不忍林婦處境，集資新台幣1200元放在紅包袋內，並購買了食品給林婦；林婦一度不願收下，經過員警勸說後才欣然接受，並由警方護送返家。

警方將善舉貼在臉書Facebook粉絲團後，當天通報的護理師則隨後留言表示，因為忙碌沒有追蹤林婦後續，看到貼文覺得很溫暖，「真的謝謝波麗士大人」；醫院也通報相關社福單位，將給予林婦協助。

桃園 護理師 紅包

延伸閱讀

護理師猝死疑過勞 護師工會：雙北護師壓力大嚴重流失

新北聯醫三重院區傳過勞2死1傷 院方：沒有超時工作

酒駕毀1家4口！姊妹仍在加護病房 長庚允協助醫療支出

已四肢綑綁在抽血 竟還找到空隙對女護士襲胸「摸一下會怎樣」

相關新聞

離奇！ 台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

台中市大肚區今天驚傳一起命案！45歲周姓女子胸部中刀，近中午疑遭陳姓男機車騎士丟包，經送醫搶救仍不治。警方查出死者與弟弟在大肚區租屋合住，研判...

獨／神岡火災 他捨身救人！先救90歲室友返火場 死者坐浴室無氣息

台中市神岡區一處出租雅房今早8點多竄出火舌，該處多為單身男子與移工分租，62歲夏男發現火勢，第一時間救出90歲蘇姓老翁，...

國道南下嘉義段今凌晨追撞車禍 大貨車翻覆司機命危

國道一號南下259.4公里處今天凌晨發生一起砂石車與大貨車碰撞事故，37歲戴姓男子駕駛大貨車，疑似未注意前方路況，失控追...

影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡

2輛砂石車今天上午近6點行經新北市貢寮區台2線110.5公里處，迎面對撞，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓司機當場慘死車內，...

北部人單登屏東北大武山！男摔傷手腳發麻 明吊掛下山

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山。屏東縣消防局今天下午1點22分接獲報案，在北大武山...

來不及18歲 無照少年騎車載女友人自摔1死1傷

下月就要滿18歲的花蓮魏姓少年，今天下午騎機車載同齡劉姓女友人出遊，沿台11線往南行駛，行經壽豐鄉水璉段一處彎道時不明原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。