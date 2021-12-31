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員警手持標語宣導供酒店家「代客叫車」 有酒客嫌囉唆

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
員警手持標語宣導供酒店家「代客叫車」，酒客有人感謝有嫌囉唆。圖／警方提供
員警手持標語宣導供酒店家「代客叫車」，酒客有人感謝有嫌囉唆。圖／警方提供

元旦連假台南警方認為聚餐飲酒機會大增，連日執行「取締酒駕大執法」，為防止酒駕案件頻傳，許多員警到提供酒類飲品的餐飲店、小吃部「手持標語」要求店家務必協助喝酒的客人「代客叫車」，即使被酒客吐槽「多管閒事」也要忍氣吞聲宣導，提醒酒後要指定駕駛，才能安全回家迎新年，相當辛苦。

台南善化警方統計，今年1月至10月轄區酒後駕車肇事62件，平均每月約6件，相較去年同期相較雖減少3件，但酒後駕車風氣依然不減，今年1312月5日仍取締酒後駕車多達335件，「顯見仍有部分民眾未能警醒而心存僥倖」。

善化警分局表示，為加強稽查取締酒駕，會從源頭防制，員警主動手持標語前往轄區各餐廳、飲食店，提醒用餐民眾勿酒駕、指定駕駛，獲得店家酒客肯定感謝，警方也請店家若有顧客飲酒後要開車，務必攔阻，並幫忙代叫計程車。

員警手持標語宣導供酒店家「代客叫車」，酒客有人感謝有嫌囉唆。圖／警方提供
員警手持標語宣導供酒店家「代客叫車」，酒客有人感謝有嫌囉唆。圖／警方提供

酒駕 元旦連假

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