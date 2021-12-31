坤輿試運轉衝突案 苗栗警方查辦6人

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場12月28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，造成多人掛彩，警方根據蒐證，昨天拘提或傳喚涉嫌打人的6名保全或坤輿員工，他們都否認打人，依傷害、妨害自由等罪嫌偵辦。

苗栗縣政府去年底核准坤輿試運轉計畫，縣府今年3月5日中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署9月24撤銷縣府處分，縣府12月24日同意恢復業者試運轉，12月28日進場爆發衝突，造成多人掛彩，警方過濾現場監視器畫面及根據指證，報請苗栗地檢察署檢察官指揮偵辦。

竹南警察分局昨天拘提1人及傳喚5人到案，6人都否認打人，其中1人涉嫌帶頭教唆，檢察官諭知1萬元交保候傳，另5人函送地檢署偵辦，警方持續蒐證，並編排勤務，員警全天候「站崗」，防範再度爆發暴力衝突事件。