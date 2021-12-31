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總統府元旦升旗明登場 300警投入維安強調勿帶禁制品
2022元旦總統府升旗典禮明登場，警方預估將有5000人參加，為維護活動秩序及總統府周邊維安，將出動300名警力投入維安勤務，呼籲民眾勿再禁航區使用空拍機，勿攜帶與節日無關的標語、傳單、喊話器及政治旗幟等禁制物，違者將管制進場。
台北市警局表示，活動轄區中正一分局明將出動300員警力投入維安工作，活動期間配合新北市警犬隊針對活動場域實施全面安檢，防止爆裂物藏匿其中，並編排特勤警力於會場巡邏，預置防爆車，加強反恐維安工作。
因總統府周邊是禁航區，警方將預置空拍機干擾槍，若發現未經申准的空拍機，將立即攔截，函送權責單位查處，民眾勿因疏忽而觸法。
為確保活動順利及維護升旗典禮莊嚴性，入場參加典禮的民眾均應配合主辦單位及憲兵、警察人員檢查，不得攜帶與節日無關的標語、傳單、喊話器，也不得攜帶涉及政治活動色彩的條幅、旗幟、標語、傳單、背心，或影響安全秩序的物品，若有攜帶禁制物者將管制入場。
警方強調，元旦總統府升旗典禮是我國一年一度的重要活動，前往參加的民眾務必配合主辦單位相關管制措施及遵守各項活動規範，如有違法、脫序行為，將依法行政、嚴正執法，以維持活動現場秩序。
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