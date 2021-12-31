總統府元旦升旗明登場 300警投入維安強調勿帶禁制品

2022元旦總統府升旗典禮明登場，警方預估將有5000人參加，為維護活動秩序及總統府周邊維安，將出動300名警力投入維安勤務，呼籲民眾勿再禁航區使用空拍機，勿攜帶與節日無關的標語、傳單、喊話器及政治旗幟等禁制物，違者將管制進場。

台北市警局表示，活動轄區中正一分局明將出動300員警力投入維安工作，活動期間配合新北市警犬隊針對活動場域實施全面安檢，防止爆裂物藏匿其中，並編排特勤警力於會場巡邏，預置防爆車，加強反恐維安工作。

因總統府周邊是禁航區，警方將預置空拍機干擾槍，若發現未經申准的空拍機，將立即攔截，函送權責單位查處，民眾勿因疏忽而觸法。

為確保活動順利及維護升旗典禮莊嚴性，入場參加典禮的民眾均應配合主辦單位及憲兵、警察人員檢查，不得攜帶與節日無關的標語、傳單、喊話器，也不得攜帶涉及政治活動色彩的條幅、旗幟、標語、傳單、背心，或影響安全秩序的物品，若有攜帶禁制物者將管制入場。