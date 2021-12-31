離奇！ 台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

台中市大肚區今天驚傳一起命案！45歲周姓女子胸部中刀，近中午疑遭陳姓男機車騎士丟包，經送醫搶救仍不治。警方查出死者與弟弟在大肚區租屋合住，研判兩人租屋處為命案第一現場，已到場採檢，懷疑其弟涉有重嫌，警方已逮捕其弟、陳姓機車騎士，釐清案情。其弟疑吸毒神志不清，到案後否認，僅說自己昏昏沉沉，對姐姐的狀況不瞭解。

今天近中午，民眾發現大肚區營埔一街堤防道路旁，有一名由機車附載的40多歲女子癱軟躺在地上，以為是發生車禍，立即報警處理，待警方和消防員到場後，男機車騎士已騎車離去，留下女子倒臥在路邊一動也不動。女子經消防員協助送烏日林新醫院急救，胸口有明顯刀傷，經搶救後仍不治。

烏日林新醫院說明，這名女子到院時沒有呼吸、心跳，全身蒼白，前胸接近心臟處有一道疑似鋭器造成的傷口，深度無法確定，到院時心跳停止狀態，疑似大量失血休克，經緊急急救及輸血、輸液仍因傷重不治。

事後一名目擊民眾表示，這名男機車騎士稱原本要騎車送周女去醫院就醫，但因周女情況不佳，停在路邊幫她CPR，還有請路人幫忙叫救護車，但沒多久男子就自行騎車離去。警方已鎖定特定對象，為一名陳姓毒品通緝犯。

警方查出，周女戶籍在大甲，胸部的傷口為4公分長、2公分寬，為鋭器造成的傷口傷，警方到場調查，現場地上遺留一頂咖啡色安全帽，還有一隻女鞋，由於現場沒有大量血跡，研判女子被發現的地點並不是第一時間案發地點。