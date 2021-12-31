寶齡富錦生技涉哄抬乾洗手價格 總經理50萬交保

士林地檢署偵辦寶齡富錦生技公司涉嫌哄抬自家乾洗手產品案，將江姓總經理、張姓業務經理、劉姓女業務列為被告，今天凌晨複訊後，諭令江50萬交保、張30萬交保、劉5萬交保。

士林地檢署昨天另以證人身分傳喚李姓桃園廠長到案說明，了解工廠生產事宜，訊後請回。

衛生福利部去年起將酒精列為防疫物資，向業者呼籲不可無正當理由囤積或不應市銷售，且將酒精關稅降低1成；寶齡富錦生技公司（股票代號1760）卻用高出1倍價格將自家生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」販售給新客戶。士檢認為，寶齡富錦進貨成本變低，售價卻提高，涉嫌不當哄抬物價。