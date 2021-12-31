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影／國道減速後車未察撞上 大貨車噴至對向翻覆1命危

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

今天凌晨37歲戴姓男子駕駛冷凍廂型車，行經國道一號南下259.4公里，疑似未注意前方路況，失控追撞滿載紅土的大貨車，大貨車遭撞後衝至對向北上車道翻覆，62歲尤姓司機受壓困於車內、當場失去呼吸心跳，送醫後挽回一命，但目前仍在加護病房觀察中。

據了解，戴男駕駛冷凍廂型車載一名移工，行經國道一號南下259.4公里處嘉義路段時，疑似未注意前方已減速的大貨車，衝出外側護欄，翻落邊坡；前方大貨車被冷凍車猛力一撞，噴飛至對向北上車道翻覆，占用路肩和外側車道，尤姓司機受困車內，當場失去生命跡象。

嘉義縣消防局凌晨1時7分獲報，出動三和、嘉太等分隊到場救援，將受困尤姓司機救出送往大林慈濟醫院急救；肇事冷凍車上戴姓男子及另名外籍勞工則無明顯外傷，僅雙腳輕微擦挫傷，送往嘉義基督教醫院治療。

車禍發生後不久，有兩輛小客車因閃避不及，輾到車道上的散落物肇事，人未受傷，但責任待警釐清。

這起車禍一度造成嘉義民雄段南下北上雙向車流大回堵近3公里，於清晨5時18分均已排除，內線因護欄受損暫封閉；據悉兩名司機均無酒駕，詳細事故原因仍有待國道警方進一步釐清。

國道一號南下259.4K處今天凌晨發生兩貨車碰撞意外，62歲尤姓男子駕駛滿載紅土的小貨車遭撞後，衝到對向北上外線車道和路肩。記者莊祖銘／翻攝
國道一號南下259.4K處今天凌晨發生兩貨車碰撞意外，62歲尤姓男子駕駛滿載紅土的小貨車遭撞後，衝到對向北上外線車道和路肩。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝
37歲男子駕駛冷凍廂型車，行經國道1號南向259.4公里處時，疑似未注意前方路況，與前方貨車碰撞後翻落邊坡。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 車道 國道

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