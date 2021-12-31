台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車 彎道危險常車禍

新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午5點50分發生兩輛砂石車對撞，造成2名駕駛死亡，現場雙向交通大堵塞，上午11時20分已先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車，解除管制。

新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午發生兩輛砂石車對撞造成2名駕駛死亡，由於砂石散落車道，兩砂石車頭受損嚴重，有如廢鐵，都扭曲變形。

警方採證後，進行吊掛移除作業，東西向車流回堵嚴重，東向一度回堵5公里。瑞芳警分局表示，上午11時20分先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車。