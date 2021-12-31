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台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車 彎道危險常車禍

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午5點50分發生兩輛砂石車對撞，造成2名駕駛死亡，現場雙向交通大堵塞，上午11時20分已先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車，解除管制。

新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午發生兩輛砂石車對撞造成2名駕駛死亡，由於砂石散落車道，兩砂石車頭受損嚴重，有如廢鐵，都扭曲變形。

警方採證後，進行吊掛移除作業，東西向車流回堵嚴重，東向一度回堵5公里。瑞芳警分局表示，上午11時20分先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車。

今天是元旦連假第一天，有不少出遊車潮，受到車禍影響，東西向大堵車，讓遊客十分掃興。據其他砂石車司機表示，今天事故地點因為剛好是一處彎道，如果車速過快，轉彎車很容易切入對向車道，撞擊力才會如此大。

台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車，彎道危險常車禍。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車，彎道危險常車禍。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車，彎道危險常車禍。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車，彎道危險常車禍。記者游明煌／翻攝

砂石

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