聽新聞
test
0:00 / 0:00
台2線卯澳砂石車2死車禍恢復雙向通車 彎道危險常車禍
新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午5點50分發生兩輛砂石車對撞，造成2名駕駛死亡，現場雙向交通大堵塞，上午11時20分已先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車，解除管制。
新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午發生兩輛砂石車對撞造成2名駕駛死亡，由於砂石散落車道，兩砂石車頭受損嚴重，有如廢鐵，都扭曲變形。
警方採證後，進行吊掛移除作業，東西向車流回堵嚴重，東向一度回堵5公里。瑞芳警分局表示，上午11時20分先開放單線雙向通行，12點40分事故車輛都已吊離現場，恢復雙向通車。
今天是元旦連假第一天，有不少出遊車潮，受到車禍影響，東西向大堵車，讓遊客十分掃興。據其他砂石車司機表示，今天事故地點因為剛好是一處彎道，如果車速過快，轉彎車很容易切入對向車道，撞擊力才會如此大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言