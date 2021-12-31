16萬分手費到手還不罷休 恐怖情人打人又散布個資遭訴
拿了16萬餘元分手費還不肯罷休，何姓男子不僅動手打人又四處張貼前女友身分證影本，要求欠債還錢，涉嫌散布個資，新北地檢署日前依違反個人資料保護法之非法利用個人資料、加重誹謗、傷害等罪嫌起訴何男。
起訴指出，新北市何姓男子去年9月因徐姓女友向他提分手，開口要求償還交往期間所支付的各種生活支出及花費，徐女原本不予理會，因受不了何男連續數日以手機通訊軟體瘋狂傳送各種騷擾言語，去年10月中雙方簽立和解書，徐女同意支付16萬9000元並轉帳至何男指定銀行帳戶。
何男拿到分手費後還不罷休仍持續糾纏騷擾，今年3月不僅跑到其上班地點對徐女拳打腳踢，今年5月10日至23日，更在徐女上班地點和住處附近，四處張貼和丟灑寫有「欠債還錢」的何女身分證影本，徐女不堪生活受到嚴重影響，檢附和解書、通訊軟體對話內容截圖、銀行轉帳證明報警提告。
何男到案後辯稱雙方有債務糾紛，卻不提出任何相關證明；新北地檢署多次傳喚也未出庭，檢方依和解書內容，雙方即無任何金錢糾紛，認為何男犯行明確，日前依違反個人資料保護法之非法利用個人資料、加重誹謗、傷害等罪嫌起訴。
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