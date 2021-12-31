快訊

韓國瑜復出！台南韓粉1月2日包車挺顏寬恆、韓國瑜

16萬分手費到手還不罷休 恐怖情人打人又散布個資遭訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

拿了16萬餘元分手費還不肯罷休，何姓男子不僅動手打人又四處張貼前女友身分證影本，要求欠債還錢，涉嫌散布個資，新北地檢署日前依違反個人資料保護法之非法利用個人資料、加重誹謗、傷害等罪嫌起訴何男。

起訴指出，新北市何姓男子去年9月因徐姓女友向他提分手，開口要求償還交往期間所支付的各種生活支出及花費，徐女原本不予理會，因受不了何男連續數日以手機通訊軟體瘋狂傳送各種騷擾言語，去年10月中雙方簽立和解書，徐女同意支付16萬9000元並轉帳至何男指定銀行帳戶。

何男拿到分手費後還不罷休仍持續糾纏騷擾，今年3月不僅跑到其上班地點對徐女拳打腳踢，今年5月10日至23日，更在徐女上班地點和住處附近，四處張貼和丟灑寫有「欠債還錢」的何女身分證影本，徐女不堪生活受到嚴重影響，檢附和解書、通訊軟體對話內容截圖、銀行轉帳證明報警提告。

何男到案後辯稱雙方有債務糾紛，卻不提出任何相關證明；新北地檢署多次傳喚也未出庭，檢方依和解書內容，雙方即無任何金錢糾紛，認為何男犯行明確，日前依違反個人資料保護法之非法利用個人資料、加重誹謗、傷害等罪嫌起訴。

索討16萬餘元分手費到手還不罷休，何姓男子不僅動手打人又四處張貼前女友身分證影本，涉嫌散布個資，新北地檢署日前依法起訴何男。示意圖／Ingimage
索討16萬餘元分手費到手還不罷休，何姓男子不僅動手打人又四處張貼前女友身分證影本，涉嫌散布個資，新北地檢署日前依法起訴何男。示意圖／Ingimage

分手 身分證

延伸閱讀

前期貨副理「保本獲利」吸金教友1.3億 違反銀行法遭訴

查分居妻個資57次 警官起訴

龍井蚵寮遭訴須拆屋還地 自救會百人法院下跪陳情

擅用警政系統查妻個資57次 桃園二線三星警官遭起訴

相關新聞

獨／神岡火災 他捨身救人！先救90歲室友返火場 死者坐浴室無氣息

台中市神岡區一處出租雅房今早8點多竄出火舌，該處多為單身男子與移工分租，62歲夏男發現火勢，第一時間救出90歲蘇姓老翁，...

國道南下嘉義段今凌晨追撞車禍 大貨車翻覆司機命危

國道一號南下259.4公里處今天凌晨發生一起砂石車與大貨車碰撞事故，37歲戴姓男子駕駛大貨車，疑似未注意前方路況，失控追...

影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡

2輛砂石車今天上午近6點行經新北市貢寮區台2線110.5公里處，迎面對撞，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓司機當場慘死車內，...

北部人單登屏東北大武山！男摔傷手腳發麻 明吊掛下山

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山。屏東縣消防局今天下午1點22分接獲報案，在北大武山...

16萬分手費到手還不罷休 恐怖情人打人又散布個資遭訴

拿了16萬餘元分手費還不肯罷休，何姓男子不僅動手打人又四處張貼前女友身分證影本，要求欠債還錢，涉嫌散布個資，新北地檢署日...

高雄女買羊肉湯還伸手偷3萬 落網辯稱沒工作缺錢

一名柯姓女子傍晚時分到高雄自強夜市的老牌羊肉店假意購買羊肉湯，趁店家忙碌時，下手行竊，偷走店內員工的皮包，不巧竊取時遭人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。