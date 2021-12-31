聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義25歲男太累車內昏睡 驚動警消差點要破窗
嘉義市有輛車停在商家門前多時，路人經過見車內駕駛沒動靜，拍打車窗又沒反應，擔心發生意外，通報119；消防救護人員到場準備打破車窗搶救，車內駕駛才驚醒，睡眼惺忪打開車門，他說因為太累才停車在路旁休息，沒想到睡太熟了。
昨天上午8時37分在繁忙的吳鳳南路溪興街一處商家門前有輛白色小客停放超過90分鐘，民眾看車內駕駛似乎沒有動靜，拍打車窗也叫不醒、一動也不動，擔心駕駛是不是身體不舒服受困車內甚至有生命危害，趕緊報案。
消防救護人員據報趕到現場，因為車門上鎖無法開啟，立即準備敲棒及破門器準備，並大力敲打車窗，企圖叫醒駕駛，救護人員隔著車窗評估駕駛有呼吸均勻現象，推測可能是太累睡著或是身體不適無法開門，無立即破門需要。
救護人員經與員警前後又拍又叫約5分鐘，男子才突然驚醒，睡眼惺忪打開車門。救護員評估男子並無大礙，他也拒絕就醫。年約25歲的余姓駕駛表示，因身體太累才在路旁休息睡著，身體並無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言