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嘉義25歲男太累車內昏睡 驚動警消差點要破窗

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有輛車停在商家門前多時，路人經過見車內駕駛沒動靜，拍打車窗又沒反應，擔心發生意外，通報119；消防救護人員到場準備打破車窗搶救，車內駕駛才驚醒，睡眼惺忪打開車門，他說因為太累才停車在路旁休息，沒想到睡太熟了。

昨天上午8時37分在繁忙的吳鳳南路溪興街一處商家門前有輛白色小客停放超過90分鐘，民眾看車內駕駛似乎沒有動靜，拍打車窗也叫不醒、一動也不動，擔心駕駛是不是身體不舒服受困車內甚至有生命危害，趕緊報案。

消防救護人員據報趕到現場，因為車門上鎖無法開啟，立即準備敲棒及破門器準備，並大力敲打車窗，企圖叫醒駕駛，救護人員隔著車窗評估駕駛有呼吸均勻現象，推測可能是太累睡著或是身體不適無法開門，無立即破門需要。

救護人員經與員警前後又拍又叫約5分鐘，男子才突然驚醒，睡眼惺忪打開車門。救護員評估男子並無大礙，他也拒絕就醫。年約25歲的余姓駕駛表示，因身體太累才在路旁休息睡著，身體並無大礙。

男子昏睡車內嚇壞旁人。記者李宗祐／翻攝
男子昏睡車內嚇壞旁人。記者李宗祐／翻攝
男子昏睡車內嚇壞旁人。記者李宗祐／翻攝
男子昏睡車內嚇壞旁人。記者李宗祐／翻攝

嘉義 救護員

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