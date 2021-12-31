桃園警局長赴分局勉跨年維安勤務 強調不容藉故滋事
今天2021年最後一天，桃園市警察局長陳國進到平鎮警分局慰勉同仁和贈慰問獎勵金，感謝同仁一整年為轄區治安、交通辛勞付出，期勉未來持續努力守護每位市民的安全。
陳國進表示，今天是跨年夜，許多市民安排聚會或慶祝活動，警方調派警力維護市政府跨年晚會交通和會場秩序，同時針對各警分局轄區治安顧慮聚集場所維安，不容許藉故滋事，要讓市民過個歡樂的跨年夜。
平鎮警分局指出，為維護治安，元旦連續假日比照先前聖誕節，針對轄區酒店（club)、Pub及飲洒唱歌場所規畫擴大臨檢勤務，並在主要路口取締酒後駕車勤務，希望藉由強力的執法作為，嚇阻犯罪和維護市民的安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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