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韓國瑜復出！台南韓粉1月2日包車挺顏寬恆、韓國瑜

桃園警局長赴分局勉跨年維安勤務 強調不容藉故滋事

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

今天2021年最後一天，桃園警察局長陳國進到平鎮警分局慰勉同仁和贈慰問獎勵金，感謝同仁一整年為轄區治安、交通辛勞付出，期勉未來持續努力守護每位市民的安全。

陳國進表示，今天是跨年夜，許多市民安排聚會或慶祝活動，警方調派警力維護市政府跨年晚會交通和會場秩序，同時針對各警分局轄區治安顧慮聚集場所維安，不容許藉故滋事，要讓市民過個歡樂的跨年夜。

平鎮警分局指出，為維護治安，元旦連續假日比照先前聖誕節，針對轄區酒店（club)、Pub及飲洒唱歌場所規畫擴大臨檢勤務，並在主要路口取締酒後駕車勤務，希望藉由強力的執法作為，嚇阻犯罪和維護市民的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市警局陳國進局長（右2）到平鎮分局了解元旦連假執勤狀況。記者鄭國樑／翻攝
桃園市警局陳國進局長（右2）到平鎮分局了解元旦連假執勤狀況。記者鄭國樑／翻攝
陳國進局長（左3）慰勉員警元旦連假辛苦執勤。記者鄭國樑／翻攝
陳國進局長（左3）慰勉員警元旦連假辛苦執勤。記者鄭國樑／翻攝

跨年晚會 警察 桃園

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