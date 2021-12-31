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台2線卯澳段砂石車對撞2死 東行回堵5公里單線雙向通行

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區台2線111.8公里卯澳路段，今天上午發生兩輛砂石車對撞造成2名駕駛死亡，由於砂石散落車道，兩砂石車受損嚴重，警方採證後，目前正進行吊掛移除作業，東西向車流回堵嚴重，東向一度回堵5公里。瑞芳警分局表示，今天上午11時20分已先開放單線雙向通行。

瑞芳警分局調查，今天上午5點50分，陳姓男子（63歲）駕駛砂石車自宜蘭往基隆方向行駛，行經台2線111.8公里卯澳路段時，與對向林姓男子（24歲）開的砂石車發生對撞。

由於撞擊力道猛烈，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓駕駛當場慘死車內，頭顱破裂，救出後明顯死亡未送醫；另車陳姓駕駛救出後OHCA(到院前呼吸心跳停止)，經貢寮貢寮保健站急救無效也宣告死亡，事故現場8點40分雙向封閉，由拖吊車實施拖吊中。

警方採證發現，2車對撞點位於駕駛室，車體嚴重扭曲變形，由於撞擊力道很大，到底是哪一車跨越雙黃線肇禍，警方說還要釐清，已報請檢方相驗調查，並通知家屬。事故地點靠近一處彎道，案發時天色昏暗，撞車原因還待調查。

今天是元旦連假第一天，有不少出遊車潮，受到車禍影響，東西向大堵車，讓遊客十分掃興。新北市交通局11點更新訊息表示，車禍現場目前開放小型車輛單線雙向通行，東行回堵約5K，西行回堵約1.6K，員警及相關單位仍在現場處理中。

台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線卯澳段砂石車對撞2死，東行回堵5公里單線雙向通行。記者游明煌／翻攝

砂石 貢寮

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