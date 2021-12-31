台東省道台11線4車追撞一度回堵2公里 11點恢復通行

元旦連嫁首日，台東省道台11線147.6公里新蘭漁港段，10時發生4車追撞事故，南下北上車道一度回堵2公里，成功警分局據報即疏導交通，事故排除。幸1個多小時恢復雙向通車。這起事故2人輕傷送醫治療。

成功警分局表示，初步了解，一輛自小客車北向南行經新蘭漁港段路口待左轉時，遭後方同向2車追撞該車，另1輛由南向北自小客車反應不及撞上，4輛車共計6人中，有2人輕傷分送馬偕及基督教醫院。

由於事故現場4輛車占據南下北上車道，一度造成雙向車流回堵2公里，幸警方火速排除，半個小時內先單線雙向通車，11點恢復雙向通車，沒有造成嚴重塞車，真正事故原因正進一步釐清。