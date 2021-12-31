小警鴿準備站上前線 分局長送筆暖心提醒：要學好學滿
台灣警專109年4等特考的11名學生，於11月8日開始至台中第二警分局報到，展開為期兩個月的實習，昨日下午分局舉辦結訓座談，分局長陳家銘特別贈送每位實習生鋼珠筆，期許每位「小警鴿」們能「學好學滿」，無縫接軌成為警界生力軍。
台中市第二警分局昨日下午3時許，特別準備了實習生座談會，實習生謝悅馨說到，分發到文正所時，跟著師傅林俞秀執行勤務，遇到醉客搭小黃不付錢，但林員並非使用強硬態度，反而是語帶關心，用關心的口吻請他下車並支付車資，也平安將他送回家。
謝也提到，另外轉至交通分隊實習時，發現學長在面對交通事故時，是用關心、關懷的方式來處理，讓當事人們都感到相當安心，降低不愉快的情緒，讓讓事情和平順利落幕。
回憶起這兩次的印象深刻，謝表示，學校課本學到的內容較理論，與實務上運作有蠻多不同的，但相輔相成下來，不忘從事警察工作的初衷，體貼每位接觸到的民眾，當位有溫度警察人員，為自己往後警察生涯奠定良好基礎，對未來相當期待。
分局長陳家銘表示，警專實習生目前仍還是學生，跟著學長學姊們上勤務，邊做邊學，再結合書本理論與實務結合，就會是未來大家從事警察工作的最強實力，也期望在明年1月20日分發後，歡迎大家回到台中市服務，也更歡迎回到第二警分局這個大家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言