小警鴿準備站上前線 分局長送筆暖心提醒：要學好學滿

台灣警專109年4等特考的11名學生，於11月8日開始至台中第二警分局報到，展開為期兩個月的實習，昨日下午分局舉辦結訓座談，分局長陳家銘特別贈送每位實習生鋼珠筆，期許每位「小警鴿」們能「學好學滿」，無縫接軌成為警界生力軍。

台中市第二警分局昨日下午3時許，特別準備了實習生座談會，實習生謝悅馨說到，分發到文正所時，跟著師傅林俞秀執行勤務，遇到醉客搭小黃不付錢，但林員並非使用強硬態度，反而是語帶關心，用關心的口吻請他下車並支付車資，也平安將他送回家。

謝也提到，另外轉至交通分隊實習時，發現學長在面對交通事故時，是用關心、關懷的方式來處理，讓當事人們都感到相當安心，降低不愉快的情緒，讓讓事情和平順利落幕。

回憶起這兩次的印象深刻，謝表示，學校課本學到的內容較理論，與實務上運作有蠻多不同的，但相輔相成下來，不忘從事警察工作的初衷，體貼每位接觸到的民眾，當位有溫度警察人員，為自己往後警察生涯奠定良好基礎，對未來相當期待。