碩士女連手男友弒父 父曾想聲請保護令後又打消主意
中市57歲國小江姓警衛遭女兒與男友聯手殺害棄屍，中市社會局表示，被害人是家防中心服務個案，社工鼓勵他聲請保護令，以威嚇大女兒騷擾行為，但拒絕社工陪同，最後打消念頭。
警方指出，被害人擔任國小警衛，27日深夜下班大女兒與張姓男友去找他，雙方起口角，張男拿榔頭重擊被害人頭部致死，事後並棄屍，警方循線逮捕兩人。
社會局指出，家暴防治中心今年10月底接獲被害人通報，2天後社工面訪，鼓勵他聲請保護令以威嚇大女兒騷擾行為，經勸說，被害人表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，表示會自行至派出所聲請。
社工也與被害人討論安全計畫，包括變更上下班路線、行車記錄器及安裝手機報案APP等。
社會局今說明，社工1周後再追蹤保護令聲請進度，被害人表示至法院開庭繁瑣，另大女兒至住家頻率減少，所以打消聲請保護令念頭。
社會局強調，民眾若要聲請保護令，可就近至派出所提出聲請，員警會協助製作筆錄，並將相關證據送至法院審理，也可直接至法院遞狀聲請。
保護令聲請及核發為司法程序，社工會向被害人說明、協助整理受暴史、陪同出庭等，以利後續法院核發。
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