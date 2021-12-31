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獨／捨身救人！先救90歲室友返火場 死者坐浴室無氣息

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市神岡區一處出租雅房今早8點多竄出火舌，該處多為單身男子與移工分租，62歲夏男發現火勢，第一時間救出90歲蘇姓老翁，隨後又衝進火場察看，消防人員在一樓浴室發現夏男坐在地上，已無氣息，送醫不治。另，3名越南籍移工自行到院檢傷，其中一人從二樓跳窗逃生，蘇姓老翁左眉毛處挫傷，均無大礙。

這起1死5傷火警發生在台中市神岡區中山路一處出租雅房，從火海中逃生的90歲蘇姓老翁心有餘悸地說，他行動不便，全靠室友夏男將他救出，沒想到他出來了，「他卻沒了」，心情相當沮喪。

附近鄰居指出，該處出租雅房一樓為磚造水泥、二樓為加蓋鐵皮屋，多是單身男子與移工的安身處，一樓便宜出租。

消防人員火勢控制後進入屋內搜索，在一樓浴室發現坐在地上的62歲夏男，現場無呼吸心跳，送醫急救。清泉醫院指出，夏男右膝擦傷，口鼻有吸入碳粒，經急救於9點40分宣告不治。

據悉，有3名越南籍移工自行就醫，其中1人從2樓跳窗逃生，均到醫院檢傷。清泉醫院指出，28歲阮性越南移工左跟股骨裂，以石膏固定保護、3名越南移工，其中1人從2樓跳下，目前檢傷中、90歲蘇性長者，左額眉挫傷，5人均意識清楚。

消防人員感慨，當時火警濃煙密布，不排除夏男第二次進入火場時已空間迷失，在一樓左轉進入浴室，無法逃生，若直走到底就是出口。進一步起火原因有待火調科釐清。

台中市神岡區一處出租雅房今早火警，造成一死五傷憾事。圖／讀者提供
台中市神岡區一處出租雅房今早火警，造成一死五傷憾事。圖／讀者提供
台中市神岡區一處出租雅房今早火警，造成一死五傷憾事。圖／讀者提供
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移工 越南

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